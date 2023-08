Eerste schooldag is ook voor juf Eva best spannend: ‘Dit voorjaar ben ik afgestudeerd’

Festival Brute Verwonde­ring in stadhuis Terneuzen: ‘Dit gebouw geeft de stad iets’

Iedereen heeft er een mening over. De oostblokbunker of zelfs het lelijkste gebouw van heel Nederland. Maar menig Terneuzenaar heeft het stadhuis juist in het hart gesloten. En daar doet de gemeente haar stinkende best voor. Dit weekend gooide ze daarom de deuren open voor festival de Brute Verwondering.