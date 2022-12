Eerste opvangunits voor Oekraïners kunnen over een week of vijf in Oostburg staan

In de gemeente Sluis zijn sinds het begin van de oorlog 140 Oekraïense vluchtelingen opgevangen op campings, vakantieparken en hotels, maar ook in huizen van woonstichting Woongoed die op de nominatie staan gesloopt te worden. Verder is opvang geregeld in een leegstaande vleugel van woonzorgcentrum Coensdike in Aardenburg, in stacaravans in Oostburg en in dienstencentrum De Moaneblusser in Schoondijke.