Eerste namen bekend voor Klomppop 2023: van Froukje tot Natte Visstick

Op 26, 27 en 28 mei 2023 wordt de 41e editie van Klomppop gehouden in Ovezande. De vrijdag en zaterdag staan volledig in het teken van muziek. Met als grote trekpleister de Nederlandse zangeres Froukje, die in de coronatijd doorbrak met ‘Ik wil dansen’. De popkoningin van de nieuwe generatie sluit de zaterdag (27 mei) af met haar live-band.

Quote Wat te denken van Natte Visstick, Bob uit Zuid, Dik en Gezellig, Boer Bennie en Prins S. en de Geit?

Naast Froukje is de Belgische elektrorockband Goose één van de blikvangers op de zaterdag. Behalve deze twee komen er nog een aantal opmerkelijke namen voor op de lijst van 2023. Want wat te denken van Natte Visstick, Bob uit Zuid, Dik en Gezellig, Boer Bennie en Prins S. en de Geit? Stuk voor stuk namen om van te smullen en allemaal staan ze op zaterdag 27 mei op het podium.

De Nederlandse zanger en Youtuber Blanks, bij een groter publiek bekend geworden dankzij zijn deelname aan De Beste Zangers van Nederland, zorgt voor een beetje melancholisch tegenwicht op de muziekzaterdag. De lokale dj Arno mag vrijdag los op het festival in de Oȃlles Loco. Het is overigens voor het eerst dat deze feesttent ook op vrijdag open is.

Spel- en jongerenactiviteiten

De vrijdag en zaterdag zijn dus voor muziek, de zondag is ingeruimd voor een festivalmarkt en veel straattheater. Ook keert The Plays To Be terug. Dit is een groot plein met spel- en jongerenactiviteiten. Kinderen tot en met 12 jaar mogen op vrijdag en zaterdag gratis naar binnen. Op zondag ligt de leeftijdsgrens voor gratis entree op 4 jaar.

De komende maanden maakt Klomppop nog meer namen bekend.

Volledig scherm Hiphopper Bob uit Zuid op Noorderslag 2022. © Ben Houdijk