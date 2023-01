Eerste mensen melden zich voor dna-onderzoek rond vermisten Watersnoodramp

Hans Geldof, forensisch onderzoeker bij de politie Zeeland-West-Brabant, is blij met de eerste reacties. ,,Onder de twaalf zitten tien concrete aanmeldingen voor dna-onderzoek”, zegt hij. ,,We weten nog niet of dat in alle gevallen ook zinvol is, maar dat die bereidheid er is, vind ik al heel positief.” De reacties komen bovendien niet alleen uit Zuidwest-Nederland, maar uit het hele land.