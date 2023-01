Eerste Islamitische school van Zeeland voorzien in De Combinatie in Vlissingen

Volgens het gemeentebestuur is er voldoende ruimte beschikbaar in het gebouw waar ook Het Vlot, Ravenstein en Sint Jozef zitten. Omdat de Stichting Islamitische Primair Onderwijs (SIPO) al per 1 augustus wil starten, is alleen gekeken naar bestaande gebouwen. Andere kanshebbers waren Het Springtij in Paauwenburg en de Tweemaster aan de Roerstraat in Oost-Souburg. Volgens het college is het gebouw van De Combinatie in het Middengebied om meerdere redenen het meest geschikt. Zo zijn er met een nieuwe school op die plek weinig kosten gemoeid en kan SIPO daar met zekerheid per 1 augustus starten.