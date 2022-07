Eerste editie Terneuzen dweilt smaakt naar meer: ‘Muziek brengt ambiance in de binnenstad’

Willibrord maakte van elk liedje van The Beatles een tekening

Kunstenaar Willibrord Baar (69) heeft in tien jaar tijd alle songs van The Beatles geïllustreerd. Het resultaat is 211 pentekeningen, gebundeld in het boek ‘All Together Now’. Een deel van de tekeningen is zaterdag te bekijken in Galerie De Overkant in Ouddorp.

15 juli