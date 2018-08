Eerste buien trekken donderdagochtend Zeeland binnen

VLISSINGEN - Donderdagochtend trekt een groot regengebied vanuit het zuiden het land in en kan het plaatselijk flink regenen. Zeeland kan (volgens Buienradar) vanaf 12.00 uur rekenen op nattigheid. Toch is de droogte voorlopig nog niet voorbij.

Donderdag staat, zo meldt Weeronline, er voor het eerst sinds 1 juni veel regen op het programma. Op grote schaal valt 5-15 millimeter, maar lokaal kan de neerslagsom oplopen naar ruim 20 tot 40 millimeter. De verwachting is dat er in Zeeland tussen de 10 en 20 millimeter zal vallen, met uitschieters naar 30 millimeter. De eerste spetters in de provincie worden aan het einde van de ochtend verwacht.

Onweer en windstoten

Het gaat niet alleen regenen, ook is vooral in het oosten kans op een klap onweer en ’s avonds neemt de kans op windstoten toe. De regen verlaat aan het begin van de nacht naar vrijdag via het noorden ons land.

In de middag breidt de bewolking zich geleidelijk over het hele land uit en gaat het regenen. Het kan uren achtereen regenen, maar er zullen ook perioden zijn dat het slechts een beetje spettert of zelfs droog is. In het oosten blijft het nog een tijd droog en wordt het zomers warm met 25-28 graden. Daar is later in de middag kans op een zware onweersbui met hagel en windstoten. In het westen is het beduidend frisser met 22-24 graden.

Ook donderdagavond zijn er nog perioden met regen. In de loop van de avond trekt de neerslag naar het noorden weg en wordt het op een enkele bui na droog. Met het wegtrekken van de regen draait de wind naar het westen en trekt flink aan naar vrij krachtig tot krachtig. Daarbij is ook kans op forse windstoten.

Mix

Vrijdag is het licht wisselvallig met een mix van wolkenvelden, zonnige momenten en vooral in het noordwesten enkele buien. Met 19 graden in de kustgebieden en 20-23 graden in het binnenland is het voor het eerst in bijna één maand tijd enkele graden kouder dan normaal. De langste regionale hittegolf ooit gemeten komt daarmee ook in het oosten en zuiden ten einde. Er staat een matige en in het westen vrij krachtige wind uit het zuidwesten tot westen. Aan de kust staat een krachtige wind. Lang duurt de koelte niet, in het weekend stijgen de temperaturen weer naar zomerse waarden.

De regen zal er niet voor zorgen dat de droogte over is. Daarvoor moet het namelijk dagelijks langdurig regenen met 5 millimeter of meer per dag. Komende tijd valt slechts een enkele bui en stabiliseert het neerslagtekort.