Eerst een partyboot vol jeugd, daarna met oudjes het water op

De meeste mensen kennen Wim Veerhoek van zijn activiteiten in restaurant Wendy’s aan de voet van de Zeelandbrug. Dat is al een tijd dicht. Het pand verpaupert. Plotseling kwam er deze week een teken van leven. ‘Groot nieuws’, meldde de Facebookpagina van Wendy’s. ,,Dat was om de toch grote groep mensen die mij volgen daar te wijzen op mijn nieuwe avontuur met de partyboot De Ameland”, legt Veerhoek uit. ,,Ik heropen dus helaas niet, zoals velen dachten, het restaurant. Ik start een partyboot op in Zeeland.”