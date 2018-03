Eenzame lama in Westdorpe was pesterijen spuugzat

Om een einde te maken aan Duo's droevige bestaan in Westdorpe is in overleg tussen de dorpsraad, de gemeente, de beheerder van de weide en een dierenarts besloten dat Duo moest verhuizen. Vrijdag werd hij van de Dierenweide in Westdorpe naar de Kinderboerderij Terneuzen gebracht. Ver weg van de stenengooiende pestkoppen.

Kuddedier

Volgens dierenarts Nathalie de Bouvré van dierenartspraktijk De Molenkreek in Westdorpe is het beter voor Duo. ,,De lama is een kuddedier en hij was daar alleen, dat hoort niet. Een lama kan zich ook niet associëren met schapen. Hij moet bij andere lama's staan, dat hoort zo. Dat is natuurlijker.''

,,Hij is beter af met soortgenoten'', vindt ook dorpsraadsvoorzitter John Smael. ,,Hij werd hier gepest. Kinderen gooiden steentjes naar hem. Ik snap niet dat mensen dat doen. Maar het gebeurde wel dus daarom moesten we er wat aan doen.''

Alpaca