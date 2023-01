Eens per jaar kustmarathon? Vanaf nu kun je elke maand meedoen

Dat dit vandaag, op 3 januari, bekend wordt, is geen toeval. Het is vandaag precies vier jaar geleden dat oprichter Lein Lievense overleed. De activiteiten zijn dan ook een eerbetoon aan hem, zegt Morien Janse van de organisatie. ,,In overleg met de familie is ervoor gekozen Lein te eren. Hij heeft het evenement niet alleen bedacht, hij heeft het groot gemaakt. Als hij er niet was geweest, hadden we dit jubileum waarschijnlijk nooit kunnen vieren. We willen hem waardevol herdenken.”

De fakkeltocht op 21 januari in Vrouwenpolder is de eerste in de rij van activiteiten. Een tocht met fakkels en lampionnen. Iedereen kan zich voor de evenementjes inschrijven (veelal gratis), zelfs als je niet meedoet aan de (kust)marathon Zeeland. In februari volgt er een Nighttrail. In maart een mountainbike clinic, waarin je alle tips en tricks leert van instructeur Damy Vader. Wandelaars kunnen in april terecht voor een tocht. In mei zijn er geen evenementen door de schoolvakanties.

Drive-in bioscoop

Ontspannen kan in juni met een ladiesclinic én drive-in bioscoop. Op zoek naar meer uitgaging? Dan kan je in dezelfde maand de estafettemarathon lopen. Ook kinderen kunnen meedoen, na de zomervakantie (september) wordt er een kidsclinic georganiseerd en is er een expositie in het Polderhuis Westkapelle. Inschrijven voor de evenementjes kan op www.marathonzeeland.nl

Janse is met name blij dat de trailrun er dit jaar ook voor mannen is. De tocht van 15 was er vroeger alleen voor vrouwen, maar deze gendereis is losgelaten. ,,Voorheen kregen we zo’n 100 deelnemers voor de trailrun. Nu staat de teller al op 160 deelnemers. Niet alleen wij hebben er zin in, ook de deelnemers staan weer te springen. Als dit een voorteken is voor de maandelijkse evenementen, belooft het veel goeds. We hebben er zin in.”

Wandelmarathon volgeboekt

Dat de deelnemers er zin in hebben bewijst de volgeboekte wandelmarathon. Al jaren is het onderdeel op zondag razend populair, ook dit jaar waren de kaarten binnen een dag uitverkocht. Binnen 24 uur werd het maximale aantal van 5000 aanmeldingen al bereikt. Voor andere onderdelen kunnen mensen zich nog inschrijven.

Het 20e startschot van de kustmarathon klinkt om 12 uur op 7 oktober 2023 in Burgh-Haamstede. Het marathonweekend is van 6 tot en met 8 oktober 2023.

