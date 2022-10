Een Warme Kamer voor verkleumde Zeeuwen: hier brandt de kachel en staat de koffie klaar

Het Leger des Heils heeft in heel Nederland vanaf 1 november ‘Warme Kamers’ opengesteld voor mensen die noodgedwongen de kachel uit laten, omdat ze anders de energierekening niet kunnen betalen. Elke dag kunnen mensen daar studeren, een gratis kopje koffie drinken met hun kind of een boek lezen. Een oproep aan andere maatschappelijke organisaties en instanties vond gehoor. Op Legerdesheils.nl/warme kamers is te zien dat ook over Zeeland ‘een deken van warme kamers’ is gelegd, zoals het Leger des Heils het omschrijft.