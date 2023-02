‘Een verbod op zonnepanelen om een waterbassin af te dekken? Wat een onzin!’

Wees creatief, subsidieer die man

Een super goed initiatief van Michael Schippers, die zelf een waterbassin aanlegt, om zijn droogteprobleem op te lossen. Ik uitte dit plan al twee jaar geleden aan een vriend, agrariër Lauran de Winter uit Ovezande. Maar wat mij tegenstaat is het verbod op de zonnepanelen, waarmee hij het water wil afdekken. Wat een onzin! Hebben de landbouwschuren geen agrarische bestemming op Noord Beveland? Die liggen er ook vol mee en dat is verstorender dan een wateroppervlakte veranderen in een zonnepanelendek. Bovendien heeft hij zo ook minder last van algengroei. Gaat u eens kijken naar het Westland, daar liggen volop zonnepanelen op de bassins bij de tuinders. Kom op, wees een beetje creatief en subsidieer die man en ondersteun hem in plaats van afremmen.

Jan de Baar, Goes

Volledig scherm Johan Hendrik van Dale, de beroemde onderwijzer en woordenboekmaker uit Sluis, richt zijn blik voorbij de nieuwe voetgangersbrug. © Anne Hana

Kloeke brug, uitzicht verziekt

Wat een mooie foto van de voetgangersbrug nog liggend op de Kaai in de kern Sluis, en dat onder het toeziend oog van Johan Hendrik van Dale, al hoewel het maar zeer de vraag is of deze voormalige stadsarchivaris van de Stad Sluis wel zo blij geweest zou zijn met dit obstakel over de Damse Vaart. Feit is natuurlijk dat hiermede de wens in vervulling is gegaan van een meerderheid in de Gemeenteraad en een tiental ondernemers en die niet te beroerd waren een aanzienlijk deel van de kosten voor hun rekening te nemen. Het is wel een erg kloeke brug met een industriële uitstraling en die op een scheepswerf niet zou hebben misstaan, maar nog altijd tegen de wens en het advies van onder meer de Stadsraad. En feit is dus ook dat door dit ‘bruggetje’ het historische zicht op Sluis en zoals dit eeuwen is geweest voor goed is verziekt.

Wim Deijnen, Sluis

Een dier is geen product

De Tweede Kamer debatteert donderdag over dierziekten en ziekten die van dier op mens kunnen overgaan (zoönose). Is de situatie onderhand niet rampzalig te noemen in dit systeem waarin niet het welzijn van dieren voorop staat, maar alleen de maximale productie en de economische belangen? Steeds zijn er weer die massale ruimingen en terugkerende dierziekten. Onlangs werden weer vele miljoenen kippen, eenden en kalkoenen geruimd/vernietigd. Vorige week werd bij een koe BSE aangetroffen. Ik denk dat we zo niet langer met dieren om kunnen gaan door ze te gebruiken als een product, want een dier is geen ding!

Christine Minneboo, Oost Souburg

Volledig scherm Koning Willem Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia bij een culturele manifestatie in Sint-Maarten tijdens hun bezoek aan het Caribisch deel van het Koninkrijk. © Brunopress

Dansen tijdens de herdenking van 1 februari

Wat een pijn zal dat hebben gedaan, toen vele, vele mensen met de herdenking op 1 februari aan die vreselijke donkere, koude stormnacht dachten en daarna op het journaal de koning, zijn vrouw en dochter zagen dansen op een zonnig eiland. Hoe bestaat het.

Reiny Stigter-Visscher, Burgh Haamstede

Quote Wat mij vooral stoorde bij de expo rondom De Vaandeldra­ger van Rembrandt was de plaatsing: het weggemof­fel­de werk van 175.000.000 euro in een kamertje vol vlaggen Ruud Jobse, Koudekerke

Vaandeldrager, een vlag op een modderschuit

Meneer Meijer uit Middelburg stoort zich aan de keuzes van de curator van het Zeeuws museum. Is iets voor te zeggen. Wat mij vooral stoorde bij de expo rondom De Vaandeldrager van Rembrandt was de plaatsing: het weggemoffelde werk van 175.000.000 euro in een kamertje vol vlaggen. Gebukt onder banieren sta ik met drie mensen klem om even goed te kijken naar deze hoogwaardige selfie. Een vlag op een modderschuit, met op de achtergrond een lhbtq-zebrapad.

Ruud Jobse, Koudekerke

Blijf Oekraïne steunen, denk aan Chamberlain en Hitler

Hoogleraar Sauer komt naïef op mij over als hij in dit artikel over Poetin spreekt. Op de vraag of met Poetin te onderhandelen valt, zegt hij: ,,ach wij zijn ook niet te vertrouwen”. Sauer beluisterend, denk ik aan voormalig Brits premier Chamberlain die dacht te kunnen onderhandelen met Hitler. Poetin is diep van binnen nog altijd de KGB’er die erop uit is het westen te destabiliseren. Sauer beargumenteert dat Rusland nooit aan de poorten van Brussel heeft gestaan. Klopt, maar wel aan de poorten van Warschau, Tbilisi, Helsinki, Vilnius, Kyiv etc. Het gaat de imperialistische Poetin weldegelijk om macht. Het veiligheidsargument is Kremlin propaganda. Poetin weet dat zijn kernwapenarsenaal veiligheid garandeert. Een veilig en stabiel Europa met Poetin als Russisch president bestaat niet. Daarnaast ben ik ervan overtuigd dat minder Oekraïners zullen omkomen door oorlogsgeweld dan bij een Russische bezetting. Derhalve moeten we Oekraïne blijven steunen, zowel moreel als met wapens en munitie.

Adriaan Korstanje, Middelburg

