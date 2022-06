Een urn voor je huisdier komt uit de 3D-printer van Marjolein en Pim uit Hulst

Marjolein laat een vierkant doosje zien met daarop een driedimensionaal beeldje van een trouwe viervoeter. Met zijn naam, datum van overlijden en ruimte voor een persoonlijke tekst. Ernaast staan een modern en een met de hand beschilderd beeldje. Het blijken ook urnen, met een holle ruimte waar je as in kunt bewaren. Marjolein en Pim merken dat er vraag is naar urnen voor huisdieren die er niet uitzien als een urn, of wat vriendelijker ogen dan de klassieke pot of vaas. ,,Iemand die de urn voor zijn hond kwam ophalen, had tranen in de ogen. Dat doet mij wel iets”, zegt Marjolein.