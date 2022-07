Een tasje aan de deur en een boterhamzakje met wisselgeld: de leesmap is in Zeeland nog springlevend

Update 15.48 | met video Stadskan­toor Terneuzen ontruimd na bliksemin­slag, brandweer heeft uren nodig om oorzaak rookontwik­ke­ling te vinden

TERNEUZEN - De brandweer heeft vanochtend de handen vol gehad aan een brandmelding in het stadskantoor aan het Stadhuisplein in Terneuzen. Het gebouw is enige tijd ontruimd geweest, maar is inmiddels weer toegankelijk.

20 juli