Een stukje krottenwijk in Perkpolder: Doe Iets is in alle opzichten anders dan andere festivals

En de nieuwe droomspeel­tuin in Sas van Gent heet.... Speeldroom!

De gloednieuwe ‘droomspeeltuin’ aan de Baljuwstraat in Sas van Gent is al eventjes in gebruik, maar een naam ontbrak nog. Daar is nu verandering in gekomen. De kinderen gaan voortaan spelen in Speeldroom.

23 september