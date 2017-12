Een sneeuwpop maken? Het zal er om spannen

In­for­ma­tie­bij­een­komst over Plan Perkpolder in stadhuis Hulst

5 december HULST - In het stadhuis van Hulst kan iedereen die daarin geïnteresseerd is, zich woensdagavond laten bijpraten over Plan Perkpolder. De informatieavond duurt van 18.30 tot 20.30 uur.