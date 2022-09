Een schoolplein met bomen en struiken én een verkeersplein? Dat is haast nergens haalbaar

PORTRET Zeldzame ziekte ontnam Yoka haar zicht en vrijheid: ‘Naar de bakker fietsen, dat zou al heerlijk zijn’

Ze reisde de hele wereld over. Yoka Heijstek (63) bestudeerde ijsberen in Canada, hyena's in Zuid-Afrika en vulkanen in Costa Rica. Maar nu is haar wereld heel klein. De inwoonster van Kattendijke werd getroffen door een zeer zeldzame ziekte die haar ogen ernstig aantast. Toch zit ze niet bij de pakken neer. ,,Hoop doet leven.’’

28 augustus