Een PostNL-punt pal naast een drukke weg is ‘vragen om ongelukken’

DERDE KLASSE Kaj van de Rafelaar is de kilometer­vre­ter bij winnend Seroosker­ke: ‘Nu nog eerst kampioen worden!’

Koploper Serooskerke won in de derde klasse A van het zaterdagvoetbal in een slechte wedstrijd de topper tegen de nummer twee Dauwendaele: 1-0. Matchwinnaar werd Wessel Overbeeke die in de 32e minuut een afvallende bal in de kruising schoot. Het was een van de weinige hoogtepunten op een veld waar goed voetbal onmogelijk was.