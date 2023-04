Een ochtend op de huisartsenspoedpost: ‘Dit werk is topsport’

Het is een zaterdagochtend in april. Vijf triagisten en drie huisartsen zitten klaar op de huisartsenspoedpost (HAP) in Middelburg: ze beantwoorden vragen, geven advies, beoordelen klachten, verbinden wonden en sturen patiënten zo nodig door naar de spoedeisende hulp van het ziekenhuis. Regelmatig is snel hulp nodig, maar heel vaak ook niet. ‘Denk even na of het echt nodig is’, luidt de dringende boodschap van de huisartsenspoedposten.