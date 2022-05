Een nachtegaal op de dijk

In Natuurjournaal schrijft Chiel Jacobusse over natuur in Zeeland.

In mijn begintijd als vogelaar, meer dan een halve eeuw geleden, vertelde mijn moeder over een broedgeval van een paar jaar eerder bij ons in het dorp. Dat moet om en nabij 1960 geweest zijn. Het lijkt erop dat in deze omgeving de nachtegaal iets minder zeldzaam wordt dan vroeger, maar dit is toch echt sinds een halve eeuw weer het eerste broedgeval rond eigen dorp (’s-Gravenpolder).