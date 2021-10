Een klaagmuur (en zes andere ideeën) om toerisme in Zeeland in goede banen te leiden

Componist Eisenga te gast bij Matthijs gaat door

15 oktober De Middelburgse componist Douwe Eisenga is zaterdagavond te gast in het tv-programma 'Matthijs gaat door’. Aanleiding is dat zijn muziekstuk 'For Mattia’ voor het vijfde achtereenvolgende jaar genoteerd staat in de Klassieke Top 400.