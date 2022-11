Een ‘keukenmachine’ uit Bru

In een tweewekelijkse rubriek schrijft Jan J.B. Kuipers over historische vondsten en verhalen.

Aan het begin van de bereiding stond de vraag: hoe krijgen we die kolen klein? Daarvoor werd de koolschaaf ontwikkeld, een apparaat dat in verschillende groottes voorkwam, van dik 40 centimeter tot bijna een meter lang.

Museum Brusea in Bruinisse bezit een fors exemplaar (92 centimeter) met drie verstelbare messen. Het is ongeveer een eeuw oud en is in 2007 gerestaureerd door restaurator Riaan Rijken uit Koudekerke. In zijn restauratieverslag laat Rijken een oudere zegspersoon aan het woord die vertelt dat zo’n schaaf bijna altijd werd verhuurd door de plaatselijke timmerman. In de periode van de kooloogst moest iedereen dan op zijn beurt wachten.