Een hondenpoepvrij, schoon en vooral gezellig dorp: daar gaan de inwoners van Noordgouwe aan werken

De werkgroep Dorpsvisie is zeer voortvarend aan de slag gegaan om ervoor te zorgen dat iedere inwoner van Noordgouwe en Schuddebeurs zich gehoord voelt. Eind vorig jaar gingen de leden alle 383 adressen langs om te vragen of bewoners mee wilden doen met een enquête over de toekomst van het dorp. ,,We hebben 51 mensen niet bereikt, omdat er ook tweede woningen bij zitten en 24 hebben gezegd niet te willen meedoen. Van de 308 die wel wilden meewerken, heeft zeventig procent de enquête ingevuld", zegt een tevreden Huib Tieleman, de voorzitter van de werkgroep Dorpsvisie Noordgouwe. Nu is het tijd om aan de slag te gaan met de resultaten.