Een hete Zeeuwse zomer? ‘Er wordt niet méér gemept, maar wat er gebeurt is wel ernstiger’

Buitensporig geweld door jongeren is geen uitzondering meer. Of er meer vakantiegeweld is dan in andere jaren? ,,Dat beeld heb ik niet”, zegt Rutenfrans. De politie Zeeland denkt ook van niet, zegt woordvoerder Alwin Don. ,,Er is een scheef beeld ontstaan. Wat dit jaar uniek maakt is een tiental ernstige incidenten door een groep. Dat die zijn gebeurd in de buurt van Renesse, dat een verleden heeft met jongerengeweld, maakt dat het opvalt.”