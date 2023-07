Een half jaar Buurtteams Vlissingen: wat merken bewoners daarvan?

Op het moment dat hij het kantoor binnenkwam, was iedereen weg. ,,Toen stond ik wel even met m’n ogen te knipperen”, zegt Rodts. ,,Maar wat bleek? Alle medewerkers waren aan het werk in de buurt. Dat is precies wat we willen. Onze mensen moeten zo min mogelijk op kantoor zijn en zo veel mogelijk de wijk in gaan.” Inmiddels kent hij de ruim dertig sociaal werkers van Buurtteams Vlissingen allemaal en hij is trots op wat ze doen.