Een grote bolder zal voor altijd aan de Terneuzense Middensluis blijven herinneren

Over de Middensluis in Terneuzen is nog nooit zoveel geschreven als dit jaar. En dat terwijl-ie helemaal niet meer in gebruik is. Het opruimen van de kadewanden van de 113 jaar oude sluis had op zijn zachtst gezegd nogal wat voeten in aarde. Maar dit verhaal gaat eens niet over de megaplof die in maart de halve stad liet trillen.