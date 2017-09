Een grafkist in de woonkamer? Dit stel vindt dat doodnormaal

Het kwam allemaal door die advertentie op Marktplaats. ,,Daar werd een doodskist aangeboden. Nieuw. Er zat wel een verhaal aan vast. De kist is gebruikt door een kunstenares die foto's maakte van een jong meisje dat de Ziekte van Lyme had en er uiteindelijk aan zou overlijden. Zij leeft nog, overigens. Na afloop van de shoot wisten ze niet wat ze er mee moesten. Hij stond in de weg, maar niemand wou hem. Ik zag hem en dacht: verrek, dát is mooi!"

Afgelopen zondag hebben ze hem opgehaald. In Maasbree. ,,Oerdegelijk", prijst Jan Reynders. ,,Echt eiken. Van binnen witte zijde. Je betaalt er nieuw zó 1500 tot 2000 euro voor." Na afloop gingen ze nog even bij vrienden langs. ,,Hun zoontje, een manneke van een jaar of tien, vindt vampiers heel interessant. Dracula en zo. Ik zei: 'Weet je wat ik in de auto heb? Een doodskist!' Dat vond hij wel ruig. 'Weet je wat, zei ik, je gaat in die kist achterin de auto liggen en als we bij een stoplicht staan doe jij dat deksel even omhoog en zwaait naar de mensen. Hij lachen. We hebben het toch maar niet gedaan. De mensen zouden nog een hartaanval krijgen."

Zevenduizend keer

Drie dagen later zitten ze in hun appartement bij te komen van de consternatie die hun advertentie op Prikbord van Zeelandnet heeft veroorzaakt. Want ja, ze hebben de doodskist zelf intussen óók weer te koop gezet. In hun appartement, bomvol antiek en curiosa van Marktplaats, bleek geen plaats meer voor het omvangrijke bouwsel. Jan, met opgetrokken wenkbrauwen: ,,In drie dagen tijd is die zevenduizend keer bekeken! Op Marktplaats hebben we hem ook gezet, maar daar is maar tachtig keer op geklikt. Zeeuwen kijken toch anders aan tegen dit soort dingen, merk ik. Als we hier zeggen dat we een doodskist gekocht hebben, begin iedereen te lachen."

Hoe anders is dat in Brabant, waar Jan en Diny vandaan komen. Diny: ,,Verschillende kennissen van ons hebben daar zo'n kist in huis staan. Ze bewaren er boeken in of iets dergelijks. Als het zover is, wordt de kist gebruikt waarvoor hij eigenlijk bedoeld is. Kijkt niemand van op, hoor. Een maat van Jan heeft mooie scharnieren aan zijn doodskist gezet en gebruikt hem nu als drankkast. Werkt fantastisch."

Er hebben zich inmiddels al genoeg serieuze gegadigden gemeld. Diny: ,,De eerste vraag, per mail of aan de telefoon, is altijd: is er iemand in dood gedaan? Heeft er iemand in gelegen? Dan zeg ik: nee. Lees die advertentie dan! Daar staat het toch!" Jan: ,,Het is gewoon een accessoire geweest voor de film. Als die af is, hebben ze er niks meer aan."

Diny: ,,Jan heeft er wel even in gelegen. Hij zei: 'Ik ga er eens in liggen. Gewoon om te kijken hoe het voelt. Maak eens een foto.' Ik zeg: dat is goed, maar als je die aan mensen laat zien, vinden ze het eng."