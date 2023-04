Een glamping zonder wifi: bij Quirien in Brouwershaven mogen de gasten terug naar de natuur

Het klinkt als een contrast. Minicampinghoudster Quirien Krepel heeft voor dit seizoen super de luxe tenten op haar terrein gezet, maar haar gasten moeten het zonder een snelle internetverbinding doen. ,,Het is hier onthaasten, dus we bieden geen wifi aan.” Dat is wel eens wennen voor gasten. ,,Er kwam hier een keer een gezin dat enorm lange gezichten trok toen ze erachter kwamen dat ze hier geen internet hadden. Hoe zouden de kinderen zich moeten vermaken? Aan het eind van de week was de sfeer omgeslagen. De kinderen hadden voor het eerst in bomen geklommen en hadden leren surfen", zegt Quirien.