Een extra week naar school in de zomer? 'Hééél leuk'

4 augustus: Expositie in 't kerkje in Waterland­kerk­je

17 juli 't Kerkje in Waterlandkerkje is het podium voor de duo-expositie HUMAN/NATURE. De tentoonstelling is 4 augustus en 4 tot en met 11 augustus te bewonderen. Er zullen abstracte werken van Yvette te zien zijn. De tentoonstelling is geopend van 13.00 uur tot 17.00 uur.