Eede staat stil bij de Cubacrisis, door de oorlog in Oekraïne weer akelig actueel

Wie weet het nog? De Cubacrisis waaraan de mislukte invasie van de CIA aan de Varkensbaai voorafging. Resultaat was een wereldwijd dreigende atoomoorlog tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie in oktober 1962. Spraakmakende hoofdrolspelers waren Nikita Chroesjtsjov die met zijn schoen tijdens een vergadering van de Verenigde Naties op tafel sloeg, Cuba dat onder Fidel Castro communistisch geworden was en president John F. Kennedy. Er bleef een steeds dreigende periode die uiteindelijk tot aan de val van de Berlijnse Muur in november 1989 zou doorgaan.

Overal in ons land werden al in de jaren 50 van de vorige eeuw luchtwachttorens gebouwd. Deze typische torens van het Korps Luchtwachtdienst (KLD) waren bedoeld om laagvliegende vliegtuigen waar te nemen. Daarnaast was in die jaren de BB, Bescherming Bevolking, actief. De luchtwachttoren van Eede is een tastbare herinnering uit die tijd. De dorpsraad van Eede heeft voor het komende weekend een bijzonder programma samengesteld rond zestig jaar Cubacrisis.