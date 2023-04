Edwin Israël nieuwe gemeentesecretaris Veere

Wondertref­fers helpen Schoondij­ke aan zege op Waarde

Schoondijke en Waarde maakten er dinsdagavond in de vierde klasse A een attractief inhaalduel van. In Zeeuws-Vlaanderen was de thuisploeg de sterkste en won de formatie van trainer Marc Waebeke mede door twee prachtige doelpunten met 4-2.