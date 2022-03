Edwin en Nathalie Leijnse reisden heel de wereld over. ‘Op een gegeven moment loop je het risico dat je nergens meer echt thuis bent’

,,Mijn ouders woonden in Vrouwenpolder toen ik werd geboren, maar daar heb ik geen herinneringen aan, want ik was nog maar een jaar of drie toen we naar Middelburg verhuisden. Ik ben trouwens wel in het ziekenhuis in Middelburg geboren, dus in mijn paspoort staat Middelburg als mijn geboorteplaats. Daar ben ik nog steeds blij om, want dat is de plaats waar ik ben opgegroeid. We woonden in een nieuwbouwwijk en daar woonden veel jongeren van mijn leeftijd. Het was een hechte groep en we trokken veel met elkaar op. Heel gezellig.

Nathalie is in Vlissingen geboren en opgegroeid in Oost-Souburg. Ze zat op korfbal en ze tenniste. Op zaterdag waren de korfbalwedstrijden en op zondag de tenniscompetities. Ook haar zomervakanties waren gevuld met jeugdtoernooien. Zelf heb ik vrijwel heel mijn jeugd gevoetbald. Daar was ik best fanatiek in. Maar toen ik in Rotterdam studeerde, ging ik steeds minder trainen en daar wordt je spel niet beter van.”