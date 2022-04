Echt? Zóveel? In Ossenisse en Zeedorp waren vroeger twintig cafés en herbergen

Ossenisse heeft muziek- en eetcafé 't Schallemaaj. Verder staan er in het dorp en het naastgelegen Zeedorp nu ‘gewoon’ woningen. Dat was ooit heel anders, in het verleden volgden de cafés en herbergen met bijbehorend winkeltje elkaar in rap tempo op in het straatbeeld. Het aantal horecagelegenheden was enorm. Arnold Mannaert vertelt waar die stonden en waarom. Hij neemt mensen op paaszaterdag mee op de eerste editie van een historische wandeling.