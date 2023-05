E-waste Race van start: Tien basisscholen strijden tegen elektronisch afval en een beetje tegen elkaar

,,Wie heeft er vanochtend al vijf elektrische apparaten gebruikt? En wie heeft er tien gebruikt?” Pepijn Rademakers van E-Waste Race Nederland geeft een gastles aan groep 8 van basisschool De Wissel in Vlissingen. ,,We gebruiken super veel apparaten”, vertelt Rademakers. ,,Per huis wel honderd. Die apparaten gaan een keer kapot. Of ze liggen op den duur ongebruikt in de kast.” Het enthousiasme waarmee hij vertelt over het ophalen van elektronisch afval, doet denken aan de passie waarmee Freek Vonk vertelt over wilde dieren.