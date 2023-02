Dyon (18) uit Philippine baalt van wéér een busstaking: 'Maar voor chauffeurs is dit het moment’

Voor de vierde keer in korte tijd ligt komende week het streekvervoer plat. In Zeeland legt meer dan de helft van de chauffeurs het werk neer, in de strijd voor een betere CAO.

Nathan van Schaik (37) is nog maar vier jaar buschauffeur, in zijn eigen Zeeuws-Vlaanderen. Toch is uitgerekend hij benoemd tot actieleider in Zeeland. ,,Beetje gekke samenloop van omstandigheden”, zegt hij. ,,Maar ik denk dat het is omdat ik ben zoals ik ben: assertief. Dat moeten ze hebben natuurlijk.”

Het chauffeuren zit in zijn hart, ook al is dat nog niet zo lang. ,,Ik zat twaalf jaar in de ziektewet. Op een zeker moment raakte ik op een barbecue aan de praat raakte met iemand die bij Connexxion werkte. Ik vertelde dat ik alleen zittend werk kon doen. Kom eens bij ons kijken, zei hij. Dat deed ik en echt: ik was verrast. De korte interacties, de grapjes. Maar ook de levensverhalen, mensen die rechtstreeks van de chemo komen. Dat maak je gewoon mee. Ik had nooit gedacht dat ik dit werk zo leuk zou vinden.”

Volledig scherm Nathan van Schaik is sinds vier jaar buschauffeur. Hij is benoemd tot actieleider van de staking. © Frank Peters

Heel hoog ziekteverzuim

En wie een vast contract heeft, zoals Van Schaik, heeft het ‘op zich goed’. ,,Alleen hebben we al jaren geen inflatiecorrectie meer. Terwijl alle kosten gigantisch oplopen. We lopen 16 procent achter. En de werkdruk is hoog. Het concentratievermogen, onregelmatige diensten: dat weegt allemaal door. Het ziekteverzuim is bij ons niet voor niets vele malen hoger dan het gemiddelde. Er wordt gewoon veel van ons gevraagd.”

Maar wie geen vast contract heeft, is helemaal de pineut. ,,Die hebben minimale rechten, waardoor het niet aantrekkelijk is om aan deze job te beginnen. En daardoor zitten wij met een gigantisch personeelstekort en wordt de werkdruk nóg hoger en melden zich nóg meer mensen ziek. Die vicieuze cirkel moet worden doorbroken.”

Als het druk is, moet je nog staan ook

Daarom kruipt Van Schaik volgende week niet achter het stuur. Net als nog een stuk of 140 collega’s, van de 250 die hij er heeft in Zeeland. Dat betekent dat lang niet alle bussen zullen rijden. Om nou te zeggen dat de provincie daardoor ontregeld raakt, nee. Een belrondje langs Zeeuwse bedrijven leert dat er niet zoveel medewerkers afhankelijk zijn van de bus. En wie geen auto heeft, lost het doorgaans wel op met bereidwillige collega's.

Voor scholieren is het een ander verhaal. Dyon van de Ven (18) bijvoorbeeld, moet altijd met de bus van Philippine naar Terneuzen en dan nog met de bus van Terneuzen naar Goes. Vijf dagen per week, heen en terug. ,,Dat zijn lange ritten hoor. En als het rustig is, dan gaat het nog. Maar als het druk is, moet je nog staan ook.”

Volledig scherm Weer vijf dagen busstaking, dat wordt weer vijf dagen online onderwijs voor student Dyon van de Ven. Daar baalt hij van. © Frank Peters

Onbegrip en frustratie

Maar ja, als de bus niet rijdt, is het helemaal vervelend. ,,Dat betekent thuisblijven en online lessen volgen. Mijn opleiding heeft twee klassen: een met studenten van binnen Breda en een met studenten van buiten Breda. En die laatste groep is dus steeds de pineut. Online onderwijs is niet fijn. Je kunt geen vragen stellen, de uitleg komt minder goed over. We hebben er tijdens corona al genoeg van gehad.”

,,En ik snap het ook niet. Die chauffeurs hadden toch een akkoord? In het begin had ik er nog wel begrip voor, maar ik snap niet waarom ze nu weer beginnen. Mijn ouders werken allebei, mijn moeder moet vroeg de deur uit en mijn vader werkt in ploegen. Zij kunnen mij niet naar het station brengen. Ik ben afhankelijk van de bus. En ik loop gewoon wéér achterstanden op. Dat is gewoon kut. Ik kan het niet anders zeggen.”

Actieleider Van Schaik snapt de frustraties voor scholieren als Dyon. ,,Maar voor ons is dit hét moment om door te pakken. Anders houden we straks helemaal geen chauffeurs meer over.”

Quote Ik ben afhanke­lijk van de bus. En ik loop gewoon wéér achterstan­den op. Dyon van de Ven (18)