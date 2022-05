Dylan verhuist van de stad naar de Val: ‘Dit was ons eerste koophuis, dus we hebben er een bijzonder gevoel bij’



dag huis!TERNEUZEN - Voor mensen die op zoek zijn naar een woning die zo goed als instapklaar is, zou Lingestraat 14 in Terneuzen een goede optie kunnen zijn. Het ligt dan ook zeker niet aan het huis zelf dat Dylan Soetens en zijn vriendin Charlotte de Maat willen verhuizen. Dat is namelijk volledig naar hun zin, net als de straat waar het huis in staat. Het is simpelweg de wens om wat meer in het buitengebied te wonen, die tot de beslissing om te verkopen heeft geleid. Aan het woord is Dylan.