Duncan Laurence naar Bevrijdingsfestival Vlissingen, deel podia verhuist naar Scheldekwartier

De opzet en lay-out van het Bevrijdingsfestival Zeeland 2022 zijn in een nieuw jasje gestoken. Diverse factoren hebben ervoor gezorgd dat een deel van het evenement, waaronder het Plein van de Vrijheid, het hoofdpodium en Liberty Dance Stage, dit jaar verhuizen naar het Scheldekwartier.

Een aantal andere podia, zoals het Roosevelt podium en het Zeeland podium, zullen op de Oude Markt en het Bellamypark terugkeren. Ook zullen de inhoudelijke activiteiten verspreid van het Scheldekwartier tot in het winkelgebied plaats vinden. Traditioneel wordt het Bevrijdingsfestival Zeeland om 11u00 geopend door de H.M. van Randwijklezing in de Sint Jacobskerk. Duncan Laurence betreedt om 19.15 uur het hoofdpodium. Het volledige programma wordt binnenkort bekendgemaakt op bevrijdingsfestivalzeeland.nl.

Na twee jaar weer met publiek

De in totaal veertien Bevrijdingsfestivals in het land kunnen na twee alternatieve edities dit jaar weer doorgaan met publiek. De festivals bieden op Bevrijdingsdag een gevarieerd programma met meer dan driehonderd optredens en inhoudelijke activiteiten. Naast optredens van de Ambassadeurs van de Vrijheid besteden de festivals veel aandacht aan de actuele ontwikkelingen in Oekraïne.