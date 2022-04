Dullaertwijk Hulst staat iets te wachten: één nieuw kindcentrum

Zeeuwse politiek tempert ongeduld en wacht nog even of de Tweede Kamer geld vindt voor een tolvrije tunnel

MIDDELBURG - Wat is wijsheid? Wachten of Den Haag iets doet aan de tol in de Westerscheldetunnel of meteen een korting voor Zeeuwen regelen? Wachten, vinden de Staten.

1 april