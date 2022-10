Duizenden nieuwe huizen in Zeeland bouwen lukt, maar dan moet wel alles mee zitten

Zeeland moet om te beginnen volgend jaar al 1700 nieuwe woningen bouwen. Hoe realistisch is dat? Dat gaat volgend jaar niet lukken, zegt Martijn van Sabben eerlijk. Hij is voorzitter van Bouwend Zeeland. Bouwbedrijven hebben meer tijd nodig om zo'n megaklus te klaren. Over de aanwas van personeel maakt hij zich minder zorgen. Bij Bouwmensen Goes, waar jongeren worden opgeleid voor een baan in de bouw, zijn voldoende bouwvakkers in spe te vinden. ,,Maar bijna 1700 nieuwe huizen in 2023; dat gaan we echt niet redden.”