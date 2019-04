Duizenden kwallen op Vlissingse strand: ‘Ze zijn erg vroeg dit jaar’

Inwoner Aardenburg krijgt na 30 jaar straf voor seks met dochter

24 april DEN BOSCH - Een 72-jarige man uit Aardenburg zal dik dertig jaar nadat hij ontucht pleegde met z’n dochter alsnog de cel in moeten. Het gerechtshof in Den Bosch veroordeelde hem woensdag, net als de rechtbank in Middelburg vorig jaar, tot 28 maanden cel.