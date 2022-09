Duizend (!) vrijwilligers staan weer klaar voor de Kustmarathon

Een van hen is Stef Abrahamse die vanaf de allereerste editie actief is. Eén keer was hij geen vrijwilliger, maar daarvoor hij had een goede reden. De inwoners van Sint Laurens deed toen zelf mee aan het grootste sportevenement van Zeeland. Maar aanstaande zaterdag is hij wederom rayonhoofd ‘Breezand-Vrouwenpolder’. Zijn deel van het parcours is precies halverwege de marathon, waar de lopers het strand oplopen.