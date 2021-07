Duitser reageert razendsnel en redt baby uit kanaal Middelburg. ‘Hij is een held’

Intussen zijn ook ambulance en politie ter plekke. Do is vol lof over de agenten en de ambulancemedewerkers. ,,Ze waren zo lief voor dat kindje. Ze gaven een speelgoedmuis en een pluchen troostbeertje. Ook onderzocht het ambulanceteam de baby en de redder. Do: ,,Gelukkig mankeert niemand iets.” Volgens de politie is dat vooral te danken aan het snel handelen van de redder. Ook de politie noemt hem zonder terughoudendheid dan ook een ware held.



Hans is blij dat het zo goed is afgelopen. ,,En dat is vooral aan die Duitse man te danken.” Maar Do vindt dat haar Hans ook een grote pluim verdient. Dat vindt Hans wat overdreven. ,,Die Duitse man is de redder en de held.”