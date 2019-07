Duits meisje (13) naar ziekenhuis na val van paard op strand Domburg

1 augustus: Gipsy flamenco gitaarcon­cert in Cadzand

15:12 Manito en Frank de Kleer geven weer een gipsy flamenco gitaarconcert in de Mariakerk in Cadzand. Manito bespeelt de Spaanse gitaar. De Kleer is al vanaf zijn jeugd geraakt door gipsy muziek en is geïnspireerd door gitaristen zoals Django Reinhardt en Barney Kessel. Het concert wordt op donderdag 1 augustus twee keer gegeven. De concerten vinden plaats van 11.30 uur tot 12.15 uur en van 13.30 uur tot 14.15 uur. Toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.