Duik nemen op Nieuwjaarsdag? Het zeewater is 7 graden

De Noordzee is tijdens de nieuwjaarsduik rond de 7 graden, heel gemiddeld voor de tijd van het jaar. Dat heeft Rijkswaterstaat uitgerekend. Er is gekeken naar het meetpunt bij Brouwersdam in Zeeland. ,,Dat is een stuk zee dat niet wordt beïnvloed door rivierwater. Daardoor is de temperatuur daar heel gemiddeld”, aldus een woordvoerster van Rijkswaterstaat. De zee bij Brouwersdam is momenteel 7,1 graden.

In 2021 was de zeetemperatuur op nieuwsjaarsdag met 6,9 graden ongeveer gelijk. De Noordzee is de afgelopen jaren dezelfde temperatuur rond de jaarwisseling, zo rond de 6 à 7 graden, aldus Rijkswaterstaat.

Traditiegetrouw zullen op nieuwjaarsdag duizenden mensen een duik in het koude water nemen op zo’n 170 locaties in het hele land. In Zeeland wordt op negen plekken nieuwsjaarsduiken gehouden. Bij de laatste georganiseerde nieuwjaarsduik op 1 januari 2020 sprongen zo’n 60.000 mensen het water in, waarvan 10.000 bij De Pier in Scheveningen. De afgelopen twee jaar gingen de nieuwjaarsduiken niet door vanwege de coronamaatregelen. Als alternatief konden mensen toen blikken zeewater kopen, die ze bijvoorbeeld in hun achtertuin over zichzelf heen konden gooien.

De Reddingsbrigade Nederland waarschuwt deelnemers dat ze wel moeten oppassen als ze het koude water in duiken. De brigade raadt hun aan niet alleen het water in te gaan, kleren en schoenen tot kort voor het aftelmoment aan te houden en een muts te dragen. Alcohol om op te warmen na de duik heeft geen zin, aldus de lifeguards. ,,Integendeel; een koud lichaam in combinatie met alcoholgebruik kan onderkoeling veroorzaken. Neem juist een warme zoete drank of soep.”