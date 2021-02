Dubbel gevoel bij familie na vondst Ichelle: ‘Veel verdriet, maar niets weten is het allerergste’

Carnavals­week­end eindigt voor café De Kastanje met politie en boete: ‘Op het laatst ging het mis, dat had ik nooit mogen toestaan’

15 februari KLOOSTERZANDE - Wat de gezellige afsluiting van een alternatief carnavalsweekend had moeten worden, liep voor de eigenaren van café De Kastanje in Kloosterzande heel anders. Ze kregen zondagmiddag politie in de zaak en een boete, omdat er te veel mensen binnen waren. ,,Ik had dit nooit mogen toestaan, ik had ze naar buiten moeten sturen.”