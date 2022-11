Drugssmokkel via Zeeuwse havens moet gestopt worden, kabinet trekt miljoenen uit om personeel te screenen

De minister wil onder meer de screening van medewerkers van zeehavens aanscherpen, omdat voor drugssmokkel bijna altijd hulp van binnenuit nodig is. Het gaat dan ‘om screening gekoppeld aan beroepen in de haven met toegang tot cruciale informatie of met een voor drugscriminelen interessante rol’, schrijft ze aan de Tweede Kamer.

,,Door onze open economie zijn we ook een spil geworden in de wereldwijde drugshandel. Door het grove geld dat wordt verdiend met vooral cocaïne gaat de georganiseerde misdaad vaak nietsontziend te werk om hun illegale handel verder te brengen. Want om het geld te kunnen verdienen, moeten de drugscriminelen eerst langs onze logistieke poorten. En ze daar laten stranden, kan alleen door meer samenwerking nationaal en internationaal. En ook met het bedrijfsleven. We hebben hier echt wat te verliezen als niet de handen ineen worden geslagen. We verdienen in Nederland veel geld dankzij onze goede infrastructuur, maar wat is dat waard als dat gepaard gaat met zoveel bedreiging en geweld?’’, aldus minister Yeşilgöz.