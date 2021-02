Drugslab gevonden bij Waterlandkerkje: politie bereidde inval al dagen voor

Iedereen tegelijk prikken in Zeeuwse verpleeg­hui­zen? Dat gaat niet lukken

1 februari MIDDELBURG - De koerswijziging van het RIVM om toch alle ouderen in de Zeeuwse instellingen tegelijk te vaccineren is te laat gekomen. Het is onmogelijk om op heel korte termijn vaccinaties te bestellen zodat ook mensen zonder verpleeghuisindicatie deze week een coronaprik kunnen krijgen.