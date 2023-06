Drugscriminelen krijgen tot 8 jaar cel voor smokkel naar onder meer Vlissingen

Omleidings­rou­te N57 over de Brouwers­dam dicht tijdens Concert at Sea; Wat nu?

De N57 is één van de twee omleidingsroutes die door Rijkswaterstaat is ingesteld in verband met de afsluiting van de Haringvlietbrug. Maar tijdens het festival Concert at Sea (CAS) op de Brouwersdam is ook dat stuk N57 drie dagen afgesloten voor verkeer. Hoe moet dat nou?