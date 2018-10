Droogte is nog altijd niet voorbij

De verschillen per regio zijn groot. Onder meer in het oosten van Zeeuws-Vlaanderen ligt het tekort boven de 350 millimeter. Op Walcheren en Noord-Beveland is het tekort het minst, tussen de 210 en 270 millimeter.

Record

In totaal scheen 1443 uur de zon in Vlissingen. Alleen in 1976 (1496 uur) en 1959 (1474 uur) was dat nog meer. Er viel in totaal 270 millimeter regen. In 1976, het droogste jaar tot nu toe, was dat 155 millimeter in Vlissingen.