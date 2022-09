Dronken vrouw wil spookrijdend Sluiskiltunnel in rijden

DAG HUIS! Bungalow met kunstwerk aan de voorgevel staat te koop: ‘Het huis was helemaal verwaar­loosd’

Henk (75) en Yvonne (72) Smits wonen sinds 21 jaar aan de Oosterenbanweg in Renesse; op zo’n vijfhonderd meter van het strand. Van drukte in de wijk is nooit sprake. De twee gaan verhuizen naar een appartement in Capelle aan den IJssel.

18 september